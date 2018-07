Curiosidades sobre as Olimpíadas

Neste ano, o Brasil segue com mais de 250 atletas para Londres. Entre nossas principais apostas estão o nadador Cesar Cielo, que é bicampeão mundial e busca o segundo ouro olímpico nos 50 metros livre, Marilson Gomes, que vai disputar a maratona,Fabiana Murer que vai competir no salto com vara, Maurren Magi, que disputa o salto em distância, o ginasta Arthur Zanetti e as duplas de vôlei de praia.

Em todas as Olimpíadas das quais o Brasil já participou, nós trouxemos para casa 91 medalhas no total: 20 de ouro, 25 de prata e 46 de bronze. O Comitê Olímpico Brasileiro estima que vamos trazer mais 15 desta vez. Vamos torcer!

Agora, se você quer saber mais sobre a história das competições, o livro Olimpíadas – Os Jogos Olímpicos Através dos Tempos, da editora Girassol, tem dados bem curiosos, como esses abaixo.

Você sabia?

1) Na Antiguidade, as Olimpíadas aconteciam em Olímpia, numa região chamada de Peloponeso, no sul da Grécia. É daí que vem seu nome.

2) Naquela época, os gregos juravam não trapacear nas Olimpíadas lançando um raio na frente da estátua de Zeus.

3) As primeiras disputas entre os gregos eram corridas só para os homens (eles corriam pelados!). Depois, vieram o atletismo, lutas e corrida de bigas, uma espécie de carruagem.

4) Em vez de medalha, os ganhadores recebiam uma coroa de folhas de louro.

5) Em 1896, começaram os Jogos Olímpicos do jeito que conhecemos. Neste ano, a competição aconteceu em Atenas, na Grécia, e tinha 9 esportes, 14 países e cerca de 200 atletas competindo.

6) Em 1900, na França, a Olimpíada reúne quase mil atletas de 24 países diferentes, que competiram em 20 esportes.

7) Só em 1904 os vencedores dos jogos começaram a receber medalhas de ouro, prata e bronze.

