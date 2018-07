Curta um cineminha

Cena do curta No Escuro

Quando você vai ao cinema, geralmente está preparado para ver um só filme longo, com mais de uma hora de duração. Mas você já fez o contrário? Foi ao cinema para ficar uma hora e assistir a vários filmes curtinhos? É bem divertido também, outra experiência. Se quiser experimentar, há em São Paulo um festival com uma seleção de filmes só para crianças. E tudo de graça. Trata-se do 16º Festival Brasileiro de Cinema Universitário (FBCU), que já passou pela cidade do Rio de Janeiro.

Cena de Boa Noite

O Festival tem esse nome porque os filmes são todos feitos por estudantes universitários, do Brasil e do exterior. Em São Paulo, ele fica até o dia 14 de agosto, nas salas da Matilha Cultural, Cine Olido e Cine Sabesp. Tem muita coisa boa. Entre os curtas infantis (é assim que chamamos esses filmes curtinhos), há No Escuro, que fala sobre um garoto que vive viajando pelo espaço, Boa Noite, que é sobre tudo o que acontece com um menino antes de o sono chegar, Meu Amigo, Meu Avô, que mostra como Tuco lidou com a notícia da doença do avô e muitos outros. Veja abaixo e escolha uma programação.

PROGRAMAÇÃO 1:

Cena de Meu Amigo, Meu Avô

Filmes

Sentimentário – de Carolina Araujo, Caio Mazzilli; Animadores: Carolina Araujo, Caio Mazzilli, 5 min

No Escuro – de Leticia Pires, 12 min

O Solitário Ataque de Vorgon – de Caio D’Andrea, 6 min

Papai Não Pode Ir – de Marianne Teixeira, Mariluci Nascimento, 5 min

Meu amigo, Meu avô – Renan Montenegro, 12 min

Boa Noite – Ana Moura, 17 min

Dia 12/8 (sexta), às 15 h, na Matilha Cultural (Rua Rêgo Freitas, 542)

Dia 13/8 (sábado), às 15 h, no Cine Olido (Av. São João, 473)

PROGRAMAÇÃO 2:

Cena de Naiá e a Lua

Filmes

Naiá e a Lua – de Leandro Tadashi, 13 min

A Mula Teimosa e o Controle Remoto – de Hélio Villela Nunes, 15 min

Fábula das Três Avós – de Daniel Turini – 17 min

O Cozinheiro Negro – de Eduardo Kishimoto, 15

Dia 14/8 (domingo), às 15 h, na Matilha Cultural (Rua Rêgo Freitas, 542)

Dia 14/8 (domingo), às 15 h, no Cine Olido (Av. São João, 473)

Mais informações: site do Festival Brasileiro de Cinema Universitário