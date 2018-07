Dança-esconde

Esconde-esconde pode virar dança? Pode sim, pelo menos para a Meia Ponta Cia. de Dança, um grupo de dança de Minas Gerais. No espetáculo De Esconder Para Lembrar, os dançarinos unem jogos, medos e cantigas que você conhece bem a coreografias.

Por isso, não se espante se durante um movimento de dança e outro eles pararem para brincar de trava-língua e stop (também conhecido como adedanha). Ah, eles também podem, de uma hora para outra, virar super-heróis, com figurinos tão improvisados quanto os que você faz em casa. O bacana é que você pode tentar repetir em casa alguns passos do espetáculo. É que os dançarinos foram buscar inspiração no seu jeito de brincar e se mexer.

De Esconder Para Lembrar. Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149, estação Brigadeiro do Metrô, São Paulo, (011) 2168-1776. Sábado (dia 24) e domingo (dia 25), às 16 horas. Grátis (pegar senha 30 minutos antes). Duração: 50 minutos. Recomendação da produção: livre.