Pilar está sempre de malas prontas para viajar (de verdade ou na imaginação). Em sua infância, havia sempre histórias de cavalos alados, monstros de 100 olhos e cachorros de três cabeças.

Quando Pilar era bebê, seu pai saiu de barco e nunca mais voltou. Seu avô, que adora contar histórias, achava que ele poderia ter sido enfeitiçado, como aconteceu com Ulisses na Guerra de Troia. Um dia, porém, seu avô viajou para a Grécia e prometeu trazer um par de chifres do Minotauro.

Seu avô também não voltou. Os chifres não apareceram. Mesmo assim, Pilar continuou sonhando com as aventuras do outro canto do mundo. E escrevendo tudo. O resultado está no livro Diário de Pilar na Grécia.

Conheça algumas “favoritices” escritas por Pilar:

1) Esporte favorito: inventar histórias.

2) Mania favorita: guardar tudo no bolso do vestido.

3) Coleção favorita: apitos para chamar pássaros.

4 ) Sapato favorito: nenhum.

Diário de Pilar na Grécia, de Flávia Lins e Silva, com desenhos de Joana Penna. Editora Zahar. R$ 34.

Observação: Na seção E Se Chover? você sempre encontra a historinha de um livro diferente, que pode ser um lançamento ou uma obra muito boa que já está nas livrarias faz tempo.