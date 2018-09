De olho no mundo

Os leitores do Estadinho estão superconectados com o que acontece no mundo. Olha só o que o Carlos Eduardo Brito, de 9 anos, que mora em Marília, no interior de São Paulo, desenhou:

Conseguiu identificar o que é? Para quem ainda não adivinhou, aqui vão algumas pistas:

1) Eles moram em um país que faz parte da América do Sul.

2) São 33 colegas de trabalho.

3) Nos seus empregos, eles tinham de ficar embaixo da terra.

4) Eles ficaram presos por 69 dias, a 700 metros de profundidade.

Ficou fácil não? São os chilenos que foram soterrados e resgatados em uma cápsula desenvolvida pela Nasa. Parabéns, Carlos, pelo desenho!