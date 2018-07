De onde vem os contos de fadas?

Se não foram os Grimm nem o francês Perrault que inventaram os contos de fadas, quem, afinal, criou?

Ninguém! Ou melhor: um monte de gente. É assim: os contos são como as lendas e os mitos. Ninguém sabe bem como eles nasceram, mas sabemos que foram transmitidos por meio da fala. Uma pessoa contava para outra, que contava para outra… E, a cada vez que contavam, a história podia mudar um pouquinho, porque cada um se lembrava de um jeito e usava sua imaginação.

E por que começamos a contar histórias? Ora, porque precisamos! O ser humano conta histórias desde quando fazia pinturas nas cavernas. Aquela era a forma de se comunicar. Hoje, contamos nossas experiências a todo tempo: da conversa na hora do recreio até quando chegamos em casa e falamos o que aconteceu na escola. E ouvir ou ler histórias também é muito gostoso: os gibis estão aí para provar!

Por isso as histórias têm tantas versões. “Uma das coisas mais fascinantes que descobri em minha pesquisa sobre contos de fadas foi a variedade com que uma mesma história pode aparecer e reaparecer em diferentes lugares e momentos da humanidade”, diz a escritora e pesquisadora Katia Canton, autora do livro Era Uma Vez Irmãos Grimm. Leia a entrevista que ela deu ao Estadinho:

Paulo Giandalia/AE

O que são contos de fadas?

Katia Canton: Os contos de fadas não são feitos só de princesas e castelos. Contar histórias é uma qualidade que nós temos desde que os homens da pré-história começaram a se comunicar e contar seus próprios mitos com pinturas nas paredes das cavernas. Naquele tempo, não se via diferença entre texto e imagem. Tudo começa nas experiências reais do povo e na busca por coisas mágicas e fantásticas que ajudem as pessoas a enfrentar seus problemas no dia a dia.

A histórias sempre foram do jeito que são hoje?

Não. As histórias foram mudando com o passar do tempo. Antes, o ser humano não era civilizado e isso se refletia nos contos: era fácil encontrar algumas cenas bem violentas em histórias como Cinderela. Hoje, os textos estão adaptados às crianças.

Por que alguns contos de fadas não têm fada?

Quando dizemos “conto de fadas”, não quer dizer que tem uma fada no conto. Às vezes tem, mas não é uma regra. Dizemos “fada” para dizer “magia”. Os contos dos Irmãos Grimm são histórias populares de magia. Um exemplo disso é o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho. Ele tem atitudes de um homem adulto. Como pode um homem ser um lobo? Magia!

Por que os Irmãos Grimm são tão importantes?

Eles foram dois escritores muito idealistas e buscaram histórias que pudessem mostrar os valores e a cultura do povo alemão. São contos para toda a família, que mostram a importância de agir com ética e fazer o bem para colher o bem, apesar de serem um pouco violentos. Os Grimm inspiraram várias outros livros, desenhos e filmes, como os de Walt Disney.