De papo para a lua

Você já viu um lobisomem? Tem gente que jura ter visto um monstro desses por aí. O Estadinho desta semana está cheio de curiosidades sobre este ser meio homem, meio lobo, que surge em noites de lua cheia. Na 10ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (Fici), um dos filmes é Alfie, o Pequeno Lobisomem, em que o protagonista é exatamente um destes monstros. Quando completa 7 anos de idade, Alfie descobre que é diferente das outras crianças. Pelos surgem por todo o seu corpo, bem como uma grande vontade de comer galinha. Clique nas páginas abaixo para ler o que saiu no papel.

Página 1

Página 2

Assim como o garoto, os lobisomens que foram vistos no Brasil costumam atacar galinheiros e fazendas de gado para se alimentar. Mas alguns deles têm um gosto meio diferente. Na cidade de Mariana, em Minas Gerais, um senhor viu um grupo grande desses monstros invadindo e atacando uma plantação de goiaba. Quem conta é o secretário-geral da Associação dos Caçadores de Monstros de Mariana, Leandro Henrique dos Santos.

Este tipo bem brasileiro de monstro é chamado de Lobisomem Pezão, já que tem patas muito grandes. “Ele é maior do que os outros e geralmente anda em grupos”, conta Leandro. Além disso, é muito mais rápido do que um ser humano. No interior de Minas Gerais, os habitantes ficam acordados durante as noites de lua cheia para vigiar as plantações. Eles tentam capturar os lobisomens, mas nunca conseguiram pegar nenhum.

Saiba mais sobre o Festival Internacional de Cinema Infantil (Fici)

O caderno Divirta-se, do Estadão, publicou ontem uma matéria especial para aproveitar bem o Fici na cidade de São Paulo. Mais do que isso, entrevistou crianças para dizer o que vale a pena ser visto dos 100 filmes (70% deles inéditos). Nós reproduzimos aqui a reportagem para que você não perca nenhum detalhe!

Documento

PDF

Documento Clique aqui para abrir páginas 1 e 2 PDF

Documento PDF

Documento Clique aqui para abrir páginas 3 e 4 PDF

Documento PDF

Documento Clique aqui para abrir páginas 5 e 6

PDF

Documento Clique aqui para abrir páginas 7 e 8 PDF

Entrevista com Carla Esmeralda



Pergunta de Maria Eduarda Musolino Japiassu, de 8 anos:

Quanto tempo demora para traduzir um filme?

A tradução dos diálogos dura no máximo três dias. Depois, recebemos os materiais de dublagem dos produtores dos filmes e partimos para o estúdio. O processo no estúdio pode durar entre 4 e 7 dias, dependendo do número de personagens e duração do filme.