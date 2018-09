Fotos: Paulo Pinto/AE

Sabe o que o pessoal aí de cima está fazendo? Vou dar uma pista: é um brinquedo que voa e tem formato cilíndrico! Ah, e não é um avião! Adivinhou? É um foguete! E voa mesmo, segundo todos os participantes do último Circuito Estadinho, que aconteceu no sábado na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

Para começar, o Professor Sassá e sua assistente, Cris, mostraram como um rolinho de papel higiênico poderia se transformar no corpo de um foguete. A partir daí, foi fácil. Era um tal de forrar com papel, fazer a parte de cima da astronave e juntar as asas.

Enquanto isso, todos podiam pintar o foguete como quisessem. Teve gente que fez até portinha e janelas. João Rafael Colleoni, de 6 anos, aproveitou para dar uma pausa e ver o que faltava no seu brinquedo: “Acho que está ficando legal. Mas, pensando bem, preciso de durex para colar melhor as asas”, disse.

Heloísa Conte Belo, de 5 anos, resolveu usar as cores rosa e laranja. “E na hora desenhar, eu vou fazer uma pessoa dirigindo o meu foguete. Vai ter piloto e tudo.”

Já Nuno Cardoso, de 4 anos, ainda não sabia que cor escolher, mas avisou: “Sabia que já iz um monte de arte?” Eu não duvidei. E fiquei de olho para ver como sairia o foguete dele. “Já sei! Vou misturar o azul com o amarelo e vai dar ver, quer ver?” E não é que foi isso mesmo o que aconteceu…

No final, as crianças aprenderam também a fazer uma catapulta para lançar o foguete bem longe. E foi divertido ver como, além de fazer arte de um jeito fácil, é melhor ainda poder criar o próprio brinquedo.

O foguete de rolo do Professor Sassá é uma brincadeira que ele já ensinou no Estadinho de papel. E como é muito legal, e muita gente pediu para ver as instruções e poder repetir a atividade em casa, nós resolvemos publicar o passo a passo aqui no blog. Quer ver e se divertir? É só clicar e voar!