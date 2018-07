(Por Natália Mazzoni)

Caderno de perguntas, de lembranças, fotos, camiseta assinada. Tudo isso é muito legal de fazer no final do ano, afinal, muita coisa aconteceu em 2012 e você pode guardar o que foi bom para lembrar até quando for adulto. O Estadinho desta semana ensina a fazer “porta-lembranças”. Não viu ainda? Clique nos links abaixo. Depois, deixe aqui seu comentário sugerindo outras perguntas, brincadeiras…

Página 1

Página 2

Página 3