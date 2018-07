Amanda adora cor-de-rosa (em todos os tons!). Veja só a foto acima: blusa rosa chiclete, óculos pink e vestido rosa escuro com flores em rosa claro. Inspirado em sua cor favorita, a menina inventou um suco muito saudável e gostoso. A cor… bem, ficou um pouco mais escura, mas combina com o vestido, não é?

Convide um adulto para fazer a receita com você e depois agradeça, servindo um copo do suco colorido.

Delícia da Amanda



Ingredientes:

1 banana nanica

2 cachos de uva do tipo Isabel

1 pedaço de maçã

2 copos de água filtrada



Modo de fazer:

Tire as uvas do cacho e bata no liquidificador, junto com todos os outros ingredientes. Depois, pegue uma peneira e coe.

“Se puder, use a uva Isabel, que é bem docinha e deixa o suco com uma cor linda. Experimente para ver se está gostoso. Se estiver, dê para sua família e amigos”, indica Amanda.

Ah, detalhe, ela também desenhou sugestões para servir: “Pode ser em um copo simples ou em um bem bonito”.

Por que beber:

1) Uva: é ótima para o coração.

2) Banana: tem potássio e vitamina C, que faz bem para o aparelho digestivo.

3) Maçã: tem muitas fibras que diminuem o colesterol e estimula a produção de saliva na boca, que mata bactérias! Ela também reduz as inflamações nos brônquios e protege as cordas vocais. Quanta coisa boa!