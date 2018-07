Delícia de susto

Dê uma olhada na aranha aí em cima. Sabia que ela foi feita de kiwi?

Você pode fazer uma igual em casa. É rapidinho!

Ingredientes:

1 kiwi

2 feijões fradinhos

2 canjicas

6 palitos de dente

Gergelim preto

Modo de fazer:

1) Com um dos palitos, faça dois buraquinhos para os olhos. Coloque um feijão em cada buraco.

2) Em cima dos olhos, faça dois cortes com o palito e grude os grãos de gergelim. Capriche nas sobrancelhas.



3) Faça os dentes furando o kiwi com os grãos de canjica.



4) Dobre os palitinhos ao meio. Mas tenha cuidado, pois eles não podem quebrar totalmente. Enfie três palitos em cada lado da fruta para fazer as patas.

Pronto! Você fez uma aranha assustadora em casa! Depois, da brincadeira, é só tirar tudo e comer o kiwi.

Dicas:

1) Se não tiver canjica, use milho de pipoca. Neste caso, diga aos amigos que ela ficou com os dentes amarelos pois esqueceu de escová-los.

2) Você pode fazer várias aranhas e convidar seus familiares para devorá-las junto. Mas lembre-se de retirar os palitos e os grãos.

A sugestão de hoje é da médica Ana Paula Pirró, responsável pelo curso Alimentos Divertido, (011) 3801-2197.