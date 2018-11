Depois das nuvens

Ilustrações: Jairo Rodrigues/AE

O Estadinho de papel de hoje (dia 14) fala sobre o espaço. Entrevistamos o astronauta Marcos Pontes para saber curiosidades da viagem que fez, há 5 anos. Aproveitamos também para relembrar o embarque do piloto Yuri Gagarin, da Força Aérea soviética, o primeiro homem a colocar os pés no espaço, no dia 12 de abril de 1961.

Como a conversa com o astroanauta foi longa, nem todas as informações foram para as páginas impressas. Leia mais sobre essa experiência na entrevista abaixo.

Estadinho: Marcos, você sempre quis ser astronauta?

Marcos Pontes: Na verdade, eu queria ser piloto. Esse era o meu primeiro sonho. Como eu não tinha dinheiro para fazer o curso, que exigia pagar muitas horas de voo, passei em um concurso da Aeronáutica e me formei piloto militar. Depois, virei instrutor de aviação de caça.

Quando você resolveu ser astronauta?

Foi bem depois. Fui estudar engenharia aeronáutica no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e foi muito bom. Além de aprender muita coisa, virei uma espécie de 2 em 1: piloto e engenheiro. Então, toda vez que tinha um trabalho no exterior, a Força Aérea me mandava. Voei com a Força Aérea americana, com a Marinha americana e até com a Força Aérea russa, mas no Brasil. Comecei depois um mestrado em trajetórias orbitais, até que os Estados Unidos me convidaram para fazer um doutorado lá. Começou assim.

Como você foi parar no espaço?

Em 1998, a Nasa precisava selecionar um candidato para ser astronauta. Meu irmão viu um anúncio no jornal e me mostrou. Lá dizia que qualquer pessoa entre 25 e 45 anos poderia participar. Como eu já era da área, me interessei na hora. Na verdade, toda vez que voava à noite, uma das coisas que eu mais gostava era observar o céu e as estrelas. Comecei, então, a pensar nessa possibilidade. Prestei o concurso público e fui selecionado. Por dois anos, tive muitas aulas práticas e teóricas.

O que é preciso para ser astronauta?

Estudar muito, muito e muito. A carreira é civil, e não militar, como muitas pessoas pensam. Se você for militar, tudo bem, mas não é uma exigência. Além de todos os estudos, você tem de ter todas as partes do corpo perfeitas. E também não pode fumar, pois vai precisar muito do seu pulmão quando estiver no espaço.

O corpo sofre no espaço? Você usa mais os órgãos?

Sim, o corpo sofre muito. Além de não ter gravidade, o que prejudica os ossos, a exposição à radiação é bem maior. Quando você volta para o solo terrestre, é preciso ficar 10 dias no hospital fazendo exames para ver se está tudo bem.

O que acontece com uma pessoa que passa um ano inteiro no espaço?

Ela volta e é chamada de homem-geleia. Os ossos amolecem e é preciso ficar um tempo em observação. Mas ela nunca mais vai poder voltar para o espaço.

Como é o trabalho por lá?

Você tem de trabalhar muito. Há várias experiências e observações acontecendo ao mesmo tempo. No meu caso, que sou um piloto de missão, eu passo o dia consertando peças, programando aparelhos, arrumando tudo para que a Estação Espacial Internacional esteja sempre em ordem.

Como é ficar flutuando?

Muito legal! Você não sente peso sobre o corpo e pode brincar com as comidas e com as bebidas. Imagine que se você jogar um suco pra cima, ele se transforma em uma bolha de ar, que não estoura. Para beber o líquido, tem de puxar com um canudo.

E para tomar banho?

Só com lencinhos umedecidos. O bom é que não precisa tirar o xampu, não faz diferença.

Mas o cabelo cai muito?

Cai bastante. Mas não é culpa do xampu. É o efeito da vida no espaço mesmo.

O que é feito com o lixo, inclusive do banheiro?

Tudo fica vedado na nave, para não sair flutuando atrás da gente. A cada dois dias, uma outra nave, automática, encaixa na nossa para distribuir alimentos e kit de higiene. Aproveitamos o tempo que ela fica acoplada para colocar todo o lixo dentro dela. Ela passa cerca de dois meses no espaço fazendo essas funções de serviço, até que volta para a atmosfera. Porém, no caminho, por conta da temperatura, ela vai se autodestruindo até não sobrar nada.

Nossa! E todas essas coisas não dão medo?

Um pouco, mas a gente tem anos de treinamento e sabe lidar com tudo ali, inclusive emocionalmente. A tendência é ficar muito focado no trabalho. Até a hora do almoço e da janta são obrigatórias, pois é quando paramos o que estamos fazendo para conversar, socializar. Caso contrário, dá até para esquecer da vida e só trabalhar. É emocionante.