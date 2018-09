Desafio de um trem

“Olha só! Esse é o novo protótipo para o meu lançamento. Para quem não me conhece, sou uma superlocomotiva com vagões acoplados. Meu nome é Ferrorama.

Fiz tanto sucesso entre as crianças brasileiras nas décadas de 1970, 80 e 90 que elas, agora adultas, pediram para me relançar. Meus fãs hoje têm 30 ou 40 anos, mas continuam ligados nos meus trajetos. Eles criaram uma comunidade no Orkut desde 2005, que reúne mais de três mil pessoas. E ficaram enviando cartas e e-mails à fabricante para que eu voltasse ao mercado.

Por isso, a marca Estrela lançou um desafio: se meus fãs conseguirem percorrer os últimos 20 km do Caminho de Santiago, na Espanha, com apenas 110 m de trilhos, ela irá me relançar. Eles estão fazendo isso desde o começo do mês de junho (veja-os na foto, em ação!). O resultado do desafio sai na próxima segunda-feira (21/6). Eu estou torcendo, não vejo a hora de voltar a brincar!”

(Por Fabiana Caso)

Quer saber mais? Clique aqui.