Desenho com números

Os números são, antes de mais nada, formas. E com formas você já sabe bem o que dá para fazer: desenhos! Pois foi exatamente isso que o ilustrador José Carlos Lollo fez aí em cima. E é o que ele vai ensinar a fazer neste sábado (dia 18) no Circuito Estadinho: desenhar com números.

Para quem já aprendeu um pouco de matemática, vai ser divertido procurar um desenho escondido em cada símbolo numérico. Sempre há um bicho ou objeto a ser achado!

“O número 4, por exemplo, pode ser uma pessoa cruzando as pernas ou pedalando. Já o 2 parece um peixe”, diz Lollo. “Esse é um jeito de achar a matemática mais gostosa. Quando eu era pequeno, olhava para os números e só via desenhos”, conta. Quer tentar também? Então, apareça na Cultura do Bourbon Shopping.

Circuito Estadinho: Sábado, dia 18/6, às 15 horas. Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia. Grátis.