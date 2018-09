O Circuito Estadinho de amanhã (dia 17) tem uma proposta que até parece maluca: desenho no ar. Mas ninguém vai usar caneta invisível para fazer isso, não!

A ilustradora Laura Teixeira, autora do livro Número de Circo, explica como isso funciona: “Em vez de usar lápis de cor e sulfite, faremos desenhos no ar com caixinhas de presente, jornal reciclado, fita colorida, luvas de borracha e outros materiais. Cada um inventa o que quiser, desde que seja tridimensional.”

Gostou? Então apareça na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 horas.

Circuito Estadinho: oficina de artes com Laura Teixeira na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Sábado (dia 17), às 15 horas. Grátis.