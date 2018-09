Desenhos da escola St. Paul’s

Olha só que legal o que essa turminha da escola St. Paul’s fez, em São Paulo. Toda segunda-feira, a professora Mariana Ferraz Boschi leva o Estadinho para seus alunos verem. Um dia, eles tiveram a ideia de fazer seus desenhos e mandar para cá.

Para ajudar a preservar o meio ambiente, eles desenharam no verso de papéis usados. A professora conta que toda a turma, que é de crianças de 6 anos, já está colaborando para o futuro do planeta, por isso utiliza sempre os dois lados do papel.