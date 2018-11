Se as férias mal começaram, que história é essa de desfazer as malas? Quem conta isso para a gente hoje no Circuito Estadinho são as amigas Andi Rubinstein e a sanfoneira Renata Mattar. É que elas acabam de chegar de uma incrível viagem pelo mundo e estão cheias de novidades. Para você ter uma ideia, vão abrir as malas e mostrar todos os objetos curiosos que encontraram pelo caminho. E isso vai ser feito com contação e música.

Aproveite: este é o último circuito do ano. O próximo é só em fevereiro.

Circuito Estadinho. Hoje (dia 18), às 15 horas. Livraria Cultural do Bouborn Shopping. Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia. Grátis.