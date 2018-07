Deu bicho no Circuito!

(Por Aryane Cararo)

Nós falamos que a bicharada estaria solta no Circuito Estadinho do último sábado e foi isso mesmo que aconteceu: tinha até a Koa e o Zeus, uma cachorrinha pug e um cão golden retriever, escutando as histórias. E os contos trouxeram ainda gato, rato, gavião, fênix, sapo, leão, arara e despertaram muitas risadas de quem foi ouvir a Priscila Harder e o músico Beto Bellinati, da Cia. Conto em Cantos, contar histórias e cantar na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Foi demais! Vejam só as fotos:

Até o próximo Circuito Estadinho no dia 21!