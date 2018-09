Dia das Bruxas na telinha

Se você vai passar o fim de semana dentro de casa, assistir à TV poderá ser um programa bem divertido (e tenebroso). Por causa do Dia das Bruxas, que é comemorado no domingo, junto com o Dia do Saci, os canais de televisão prepararam atrações assustadoras. Veja algumas:

Turma do Penadinho

O fantasminha simpático criado por Mauricio de Sousa vai passar por quatro aventuras com sua turma. No episódio Sherlock Frank, o personagem Frank vai bancar o detetive. A Noite do Calafrio conta a história de um banho de banheira que vira uma tragédia. Em Quermesse, Penadinho e Pixuquinha vão visitar um parque de diversões. E no capítulo Roupa Suja, Zé Vampir ajuda Penadinho a se arrumar para um encontro com Alminha.

Onde: Cartoon Network

Horário: Sábado (dia 30), durante as Maratonas do Medo, das 10 h às 23 h. Domingo (dia 31), das 6 h às 17 h.

Meu AmigãoZão

Yuri vai ter de enfrentar o porão. O que será que ele e seus amigos vão encontrar?

Onde: Discovery Kids

Horário: Domingo (dia 31), às 10h30

Dinotrem

Bruno e sua turma sai à noite para procurar fósseis e descobre algo bem assustador: um esqueleto jurássico.

Onde: Discovery Kids

Horário: Domingo (31), às 14h30