(Por Natália Mazzoni)

Você já parou para pensar em tudo o que acontece com a água antes dela chegar até a torneira da sua casa? É uma viagem pela cidade! O Estadinho conta para você como é esse ciclo de uma maneira bem divertida. É só chamar os amigos, pegar um dado e passear pelo nosso tabuleiro. É nosso jeito de comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado ontem (dia 22).

Você pode jogar na edição de papel, ou clicar nas páginas abaixo e imprimir o jogo.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4



Entrevista



(Foto: Felipe Rau/Estadão)

Abaixo, você lê a entrevista completa com a professora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Paola Lupianhes. Ela fala mais sobre como a água “viaja” pela cidade e quais cuidados você deve ter para cuidar bem desse bem natural.

Estadinho: Depois que água sai da torneira, para onde ela vai?

Paola: A água que sai da torneira pode ser usada para beber, fazer comida, lavar a louça ou as roupas, tomar banho, dar a descarga no vaso sanitário entre outros usos. Porém, após usá-la, de um jeito ou de outro, ela vai para o ralo que está ligado por canos a outros canos maiores que formam a rede coletora de esgoto e que a levam até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Infelizmente, nem todas as casas têm seus ralos ligados à rede coletora de esgoto e à Estação de Tratamento, isso faz com que o esgoto chegue direto aos rios, córregos e oceanos, levando poluentes (sujeira, matéria orgânica e outras substâncias) que podem fazer mal à saúde dos animais, plantas e dos seres humanos.

Como é o tratamento do esgoto?

A Estação de Tratamento de Esgoto é o local onde substâncias prejudiciais à natureza e organismos causadores de doenças são retirados da água que foi utilizada e que passou a ser chamada de esgoto. Os processos realizados imitam o que ocorre naturalmente em rios e lagos, porém, nas estações de tratamento são muito mais rápidos e eficientes.

Ao entrar na Estação de Tratamento, o esgoto passa por diversas grades que funcionam como peneiras para separar as sujeiras de maior tamanho. Então, o esgoto fica descansando um tempo para que parte da sujeira que não foi retirada pelas grades desça até o fundo do tanque e possa ser removida. Após essa etapa, aumenta-se a quantidade de oxigênio na água para que bactérias usem rapidamente como alimento a matéria orgânica presente no esgoto, formada por restos de vegetais e animais mortos e suas excretas (urina e fezes).

Agora é a vez de retirar as bactérias que nos ajudaram a limpar a água. Como elas são mais pesadas e afundam, são facilmente separadas da água e reutilizadas para limpar mais esgoto. A qualidade da água está bem melhor e será avaliada para determinar se já pode ser devolvida à natureza. Caso ainda não esteja adequada, outros processos podem ser realizados.

Como funciona uma estação de tratamento de água?

A água contida nos mananciais, que são as fontes de água para abastecimento humano, animal e industrial, é levada até uma Estação de Tratamento de Água (ETA), onde passa por uma série de etapas para que sua qualidade seja melhorada.

A água que entra na estação de tratamento também passa por grades para a retirada de resíduos grandes como folhas e galhos. Então, vai para tanques onde é colocado cloro para matar vírus e bactérias que poderiam causar doenças.

Com a adição de algumas substâncias, as sujeiras pequenas são forçadas a se juntar e formar blocos que ficam pesados e vão para o fundo do tanque onde podem ser mais facilmente retiradas. A água passa, então, por filtros formados por carvão, areia, cascalho e pedregulho para ficar bem limpa e recebe mais um pouco de cloro. Finalmente, é colocado na água o flúor, uma substância que deixa os dentes mais resistentes às bactérias que causam a cárie (mas isso não é motivo para deixar de escovar os dentes após cada refeição, hein!)

Pronto, agora a água é transportada através de canos até a sua casa, pronta para ser usada sem desperdício. Então, nada de demorar muito no banho, escovar os dentes com a torneira aberta, nem lavar o carro, quintal ou calçada com a mangueira.