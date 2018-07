Dinossauros para ver de perto

Uma réplica do Staurikossaurus pricei, o vovô dos dinossauros, pode ser vista no Sabina Escola Parque do Conhecimento. Ali, o esqueleto de tiranossauro Rex em tamanho real também divide espaço com mais de 150 atrações científicas e tecnológicas, como o simulador de fenômenos da natureza – só para corajosos. Para saber mais sobre o aparelho digestivo, pais e filhos podem passear por dentro do corpo de uma boneca gigante. O passeio é superlegal e a gente recomenda que você explore tudo por ali.

Onde? R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. Sáb. e dom., 9h/17h30. R$ 10 (grátis para crianças de até 5 anos).