Do seu ângulo

Hoje em dia, muita gente tem celular com câmera que filma. E quase todas as máquinas de fotografar já vêm equipadas com essa função. Isso quer dizer que está mais fácil do que nunca fazer seus próprios vídeos caseiros. Mais do que guardar lembranças de como a gente era em determinada idade, a possibilidade de gravar abre espaço para uma coisa até mais divertida: a gente pode colocar a imaginação para funcionar e criar filminhos! Basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão (que pode ser de celular!). Se você nunca tentou, a matéria desta semana pode o inspirar.

Nela, conversamos com uma menina e um menino que fazem seus próprios filmes. A Clara já é craque nesse assunto e faz até histórias de suspense. O Pedro faz uma espécie de propaganda muito divertida. Os dois contam um pouco sobre isso e dão dicas para quem quer começar (ou se aperfeiçoar). O Estadinho também dá algumas dicas para melhorar seus vídeos. E fala sobre um concurso muito bacana, o Minuteen, que tem até prêmio em dinheiro para vídeos feitos por crianças. Está esperando o que para ler a matéria e ligar a câmera?

Clara Brochen



“Uma noite, estava ouvindo música sem fazer nada e pensei em gravar um vídeo”, conta Clara, de 12 anos, sobre o nascimento do clipe da música Tonight. Para tornar seus clipes e filmes realidade, ela usa recursos do celular, da filmadora e do computador e edita tudo no i-Movie, feito gente grande. “Vem a primeira cena na cabeça e, depois, imagino como será o filme”, revela, cheia de criatividade.

Normalmente ela faz tudo: atua, filma e cuida da direção. Mas, às vezes, chama alguns convidados, como sua mãe, que foi escalada para a filmagem na escada, e o cachorro Hans, que protagonizou um filme em francês que Clara fez com as amigas.

Apesar dos vários recursos, não pense que ela passa o dia na frente do computador. Prudente, sua mãe determina os horários e não permite que ela poste nada na internet sem sua autorização.

Seu filme O Livro Marrom foi sua primeira produção postada no YouTube. Rodado na França, na casa da avó, o vídeo trata de um livro antigo de capa dura que serviu de inspiração para o caprichado suspense. Veja abaixo:

Pedro Vassallo Dias

Fantástico contador de histórias, Pedro viaja bastante e serve de narrador das aventuras vividas pela família. E das paisagens observadas, como Paris, Nova York, Londres… Os lugares são maravilhosos, é verdade, mas, mesmo quando não há boas atrações, ele cria propagandas ou dá um jeito de inventar. É o caso do criativo Rolaículo, um divertido vídeo produzido em um quarto de hotel.

Para o Estadinho, o garoto de 8 anos revela seu segredo: “O vídeo tem que ser engraçado ou interessante”. Veja abaixo o Rolaículo:

Concurso Minuteen

Para quem pensa em produzir ou já produziu um filminho caprichado, vale se inscrever no Minuteen, versão do Festival do Minuto para “cineastas” de até 14 anos. É só escolher um tema e ficar de olho no prazo, pois as inscrições vão até 31/10, com alguns assuntos que se se encerram no dia 21, por exemplo. Os primeiros colocados ganham prêmios que variam de laptop a valores em dinheiro.

Você pode inscrever vídeos com até um minuto de duração para as seguintes categorias: Fotógrafo, Fotografia e Fotografar ou Palavra (até 21/10), Ciência ou Rios (até 27/10), Espelho, Cores ou Família (até 31/10). O regulamento está no site do Minuteen e a inscrição pode ser feita por lá (clique aqui para acessar o site).

Quer algumas ideias para se inspirar? Veja os vídeos que participaram do Minuteen abaixo:

Estudante excêntrico (Por Alexandre Buchacra, de Belém)

O Amor é Cego(produzido pelos alunos Beatriz de Fátima Soares Garcia e Renan Vitor Soares do Amaral, orientados pela professora Eliana da escola E.E. Antonio Tonon, de Coronel Macedo/SP)

Red Boom (produzido por Yuri Kirk Marques de França, David Jaidir Mariano e Joel Ferreira dos Santos Neto, da E.E. Chico Pereira, de Tatuí/SP)

