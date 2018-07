Doces, cores e sons

Um músico comia chocolate, enquanto Adriana desmontava e montava alguns brinquedos. Tudo isso ao som de um pianinho infantil de poucas teclas, que servia de mesa para um saborosa pilha de chocolates.

E foi assim, entre bichos de pelúcia, brinquedos e muitos chocolates que nasceu Dois é Show, espetáculo que será exibido em São Paulo só neste fim de semana pela cantora Adriana Partimpim. Partimpim? Isso mesmo, mas é possível que seus pais a conheçam como Adriana Calcanhotto.

Adriana explicou essa história em uma entrevista para o caderno Divirta-se, publicado ontem (13) no Estadão. Mas aqui no blog do Estadinho você confere outras perguntas, além das publicadas no jornal. Veja só:

Quem batizou você assim?

Quando eu era criança, dizia que esse era meu nome, mas não sei o motivo. Devia achar que Calcanhotto era complicado. Meu pai ainda me chama de Partimpim, então Partimpim eu sou.



Já escreveu música em um lugar diferente?

Já escrevi numa parede! Como é que você sabia? Era segredo!

O que mudou na música infantil?

Quando eu era pequena, gostava do que se chama “música de adulto”, porque achava os discos para criança chatinhos. Mas, para mim, música é música. Acho que o grande acerto dos projetos mais recentes é não subestimar o público infantil.



O que não pode faltar na sua mochila?

Bolas de sabão.



Quando você era criança, já gostava de desmontar brinquedos e criar novos sons?

Desmontar brinquedos para inventar outros é a melhor parte sempre, adoro fazer isso. Os que fazem som são os melhores (e quase todos fazem!).

O que o disco Dois é Show tem em comum com o primeiro álbum Adriana Partimpim?

O primeiro levou dez anos sendo lapidado até ficar pronto, e o Dois nasceu mais espontâneo, com mais urgência. As semelhanças são mais relativas à alegria reinante no estúdio e ao consumo (toneladas, caminhões, cascatas) de chocolate.

Dois é Show: HSBC Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, (011) 4003-1212, São Paulo. Hoje (dia 14) e domingo (dia 15), às 17 horas. Ingresso: de R$ 60 a R$ 140. Duração: 90 minutos. Recomendação da produção: livre.