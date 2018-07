Dom Quixote no Circuito Estadinho

Foto: Felipe Rau/AE

Se você já quis assumir o papel de um personagem e desbravar o mundo, vai entender bem a história de Dom Quixote de La Mancha. Ele é um senhor apaixonado por romances de cavalaria e, de tanto ler esses livros, acredita que pode virar cavaleiro também. Assim, sai por aí para viver essa grande aventura.

Talvez você até conheça a história, mas não do jeito que a Kelly Orasi vai contar no Circuito Estadinho de amanhã (dia 30), às 15 h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Ela vai propor uma “contação interativa”, ou seja, você também vai ajudar a lembrar (ou modificar) o conto. “Vou pegar esse espírito de aventura, o desejo de ser herói e propor uma brincadeira”, conta Kelly.

No fim, o importante é que todo mundo se divirta. “E que saia de lá acreditando no seu próprio sonho,

por mais que as pessoas não acreditem”, diz ela.

Circuito Estadinho. Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia). Grátis, às 15 horas.

