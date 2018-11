Música ao ar livre: festa de família

Não há tantos shows infantis assim por aí, o que dirá um dia totalmente dedicado à música para crianças. Pois quando isso acontece, o Estadinho nem pensa em ficar de fora. Passamos o domingo de sol na Chácara do Jockey, em São Paulo, para ver (e contar) o que aconteceu ali, num espaço feito de sorvete, brincadeiras e espetáculos.

O Festival Natura Nós começou bonito como se previa com o sol batendo no rosto de quem assisitia à primeira e emocionante atração. Passava das duas quando no palco o coro dos Meninos de Araçuaí dividia o espaço com o grupo de teatro Ponto de Partida, parceria feira desde 1999.

Olha só como o João, de 4 anos, está concentrado no show! Pena que não deu para registrar as dancinhas que ele fazia enquanto curtia o espetáculo (Fotos:Thais Caramico/AE)

A cerca de 678 quilômetros de Belo Horizonte, Araçuaí é um pequeno município do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que fica a 15 horas de Barbacena, onde é a sede do grupo. É também um lugar onde, apesar de muitas dificuldades, reinam a poesia, a dança, o teatro e outras manifestações de arte.

Em cena, eles falam do amor pela mãe Terra e apresentam uma história músical com cenário e figurino bem bonitos e um coro pra lá de afinado. É quase que hipnotizante o efeito dos grupos sobre quem os vê, tranformando dezenas de bambus em supostas flores, árvores e barcos.



Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí foram os primeiros a se apresentar e animar a tarde de família

Na vida real, a história é muito mais antiga e começou assim. “O coro vem de um trabalho educacional do Projeto Ser Criança da ONG Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD. O que aconteceu é que há 11 anos nós fizemos um trabalho com eles e nunca mais conseguimos nos separar. Desde então, selecionamos crianças de Araçuaí e fazemos a direção artístisca dos seus espetáculos”, diz Regina Bertola, diretora da companhia Ponto de Partida. Mas a coisa foi além. Imagine que de tão caprichada, a música dessas crianças já foi parar até na França? Além de gravar com Milton Nascimento, elas arrecadaram dinheiro com a venda de seus CDs e DVDs e assim decidiram, em vez de dar esse “pagamento” para cada um do grupo, presentear a cidade com um cinema, coisa que jamais havia sido vista por lá.

Depois de passar protetor solar, todo mundo se jogou no gramado

Quando o espetáculo terminou, nós corremos para bater um papo com algumas dessas crianças para saber um pouco mais sobre elas. Mesmo com o tempo curto, pois tinham de correr para pegar o avião de volta para Belo Horizonte, deu para conhecê-las de perto. Clique aí embaixo para ver o vídeo.

Até quem ainda nunca tinha ouvido o coral sentou para assistir. E olha que as meninas aí da foto gostam de um tipo de música bem diferente do que estava tocando. Flávia, 8 anos, e Victória, 11, curtem Justin Bieber e Mile Cyrus, mas estavam animadas para conhecer o novo som do coral

Mais tarde, foi a vez do Palavra Cantada entrar em cena. Não teve muita novidade, mas foi exatamente como as crianças, principalmente as menores, queriam: cantar os hits e dançar sem parar. E para ninguém se perder na empolgação, toda criança do evento estava com uma pulseirinha com o nome, a idade e telefone dos pais.

Clara, 7 anos, Luisa, 4, Luanda, 5, e Gabriel, 3, também se divertiram bastante com os shows. Repara na galocha das meninas, que queriam estar bem bonitas para ver o Palavra Cantada.



Mas quem enjoava das músicas corria para brincar nas tendas. Além de oficina de percussão, teve bola na água e um espaço da Lego.

Em um dos intervalos, Bruno, de 8 anos, resolveu esperar o show do Toquinho construindo um castelo. “Vou ficar mais um pouco aqui e pensar num nome para minha construção”, disse

Mas antes de Toquinho fechar o dia foi a vez do Barbatuques, um grupo de percusssão corporal que produz música usando o corpo como instrumento. A combinação de ritmos e melodias ganham força com o uso da voz. E tem ainda os movimentos, coreografias que empolgam a plateia, que repetia bem certinho o que o pessoal em cima do palco fazia.

No telão, duas garotas se divertem ao perceber o som que fazem em quatros mãos

E mesmo de noite, a criançada continuou correndo de um lado para o outro. Foi realmente um dia especial, onde todo mundo pode se jogar no gramado e curtir todas as atrações.

No ano passado, o Estadinho também registrou o que rolou. Se quiser saber como foi, é só clicar aqui. Mas antes, veja o que os irmãos Nina, de 5 anos, e Luca, de 7, têm a dizer.

“Tudo está muito legal, cada música, cada brincadeira. A gente fez aula de batuque e ouviu as músicas do Toquinho, que é igual ao CD que temos em casa. Gostamos de tudo, que nem quando lemos o Estadinho”