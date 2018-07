Donas do nosso tempo

(Por Aryane Cararo)

“Depressa. O ônibus já está chegando”. “Mais devagar… aqui não se pode correr”. Que criança nunca escutou frases como essas?

– Depressa, estamos atrasados para ir para a escola.

– Depressa, o filme já vai começar”.

– Depressa com esse banho!”

– Devagar, assim você vai se machucar!”

– Devagar com essa comida! Mastigue bem”

– Devagar com sua irmãzinha”.

São sempre essas duas palavrinhas mandando no tempo da gente. Uma hora, apressando tudo. Na outra, fazendo tudo ficar tãããão lento… Isabel Minhós Martins, a autora do livro Depressa, Devagar, diz que é assim mesmo, “aqui dentro, os relógios não se preocupam em contar” e ora andam distraídos, ora apressados. E, sem percebermos, passamos o dia inteiro obedecendo as duas. Com esta obra, você para para pensar um pouco em nosso dia a dia.

Falando nisso, o que você mais odeia fazer depressa? E o que mais ama fazer devagar? E o contrário?

Depressa, Devagar. Texto: Isabel Minhós Martins. Ilustrações: Bernardo Carvalho. Tordesilhinhas, R$ 25,20