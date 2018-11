É a vez da bola oval

O rúgbi não é um esporte muito conhecido no Brasil. Ainda. É que na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, ele volta a fazer parte das competições e só este motivo já está fazendo muita gente investir nele e várias categorias de base estão surgindo. No mês passado, foi organizado até o 1º Circuito Paulista de Rugby Infantil. O Vasco, No Rio de Janeiro, também abriu sua primeira turminha de rúgbi em abril, para crianças e adolescentes com 11 anos e mais. Afinal, o estádio do Vasco, em São Januário, vai ser a sede dos jogos de rúgbi nos jogos olímpicos.

Este movimento todo chamou nossa atenção e virou matéria de capa do Estadinho de hoje (dia 28). Fomos até o Bandeirantes Rugby Club conversar com as crianças para saber qual é a graça do rúgbi, descobrir se é um jogo violento e entender como se joga. Afinal, é legal saber até para torcer pela seleção brasileira. Você pode ler o que foi publicado clicando nos links abaixo. E pode descobrir muito mais continuando a leitura!

O rúgbi poderia ter sido tão popular quanto o futebol por aqui, sabia? Os dois esportes chegaram juntos ao País, em 1894, quando Charles Miller voltou da Inglaterra com uma bola redonda e outra mais oval, para a prática do rúgbi. Ele trouxe na bagagem também as instruções de como jogar os dois. E ficou conhecido como o pai de ambos por aqui!

O rúgbi tinha sido inventado 70 anos antes. Há várias histórias sobre como ele surgiu, mas a mais contada é a de que foi criado sem querer por William Webb Ellis, um estudante londrino. Dizem que ele estava jogando futebol (esse com os pés mesmo) e ficou entediado com o marasmo da partida. Então, num rompante, agarrou a bola com as mãos e saiu correndo, cruzando o campo. Ninguém entendeu nada, mas tentou parar o maluco. E estava criado o rúgbi!

Hoje, o rúgbi é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, segundo Gabriel Cenamo, o coordenador técnico do Bandeirantes Rugby Club. Só perde para o futebol. “E sua Copa do Mundo é a terceira mais assistida”, conta ele. Entre os melhores times do mundo estão os da Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, Austrália e França. Mas nossos vizinhos argentinos não são fracos no esporte! Lá, as crianças começam a ter contato com o rúgbi a partir dos três anos de idade e o jogo é muito mais conhecido do que no Brasil. Só que isso deve mudar. Em fevereiro, a seleção brasileira masculina venceu pela primeira vez a da Argentina.

O próprio time infantil do Bandeirantes foi formado há pouco mais de um ano, mas ganhou força só no final do ano passado. Entre os garotos, há cinco meninas treinando. Até os 13 anos, eles treinam juntos e as garotas, que se desenvolvem antes, levam a melhor em várias disputas.

E o treino é bem levinho, muito mais formativo do que competitivo, com bastante diversão. Só depois é que a coisa fica séria e começam as disputas para valer.

Na seleção, as mulheres são melhores colocadas que os homens: elas são seis vezes campeãs seguidas nas disputas do Sul-americano.

No fim do ano, tem mais competição! É que em outubro acontecem os Jogos Pan-americanos de 2011, em Guadalajara, no México. Mas só o time masculino vai jogar. E também é disputada, entre setembro e outubro, a Copa do Mundo de Rúgbi com 15 jogadores. Então, agora que você já conhece um pouco mais sobre o esporte, prepare sua torcida!