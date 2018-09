Quer fazer arte com o Professor Sassá? Então não perca o Circuito Estadinho de amanhã, dia 19. Ele vai ensinar crianças a partir dos 6 anos de idade a fazer uma bruxa de bexiga e um fantoche de cachorro, usando saquinho de pão. A oficina de artes acontece às 15 h na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, São Paulo).

Mas, atenção: as vagas são limitadas! Elas serão preenchidas a partir das 14h30 e respeitarão a ordem de chegada. É importante levar o selo que será publicado amanhã no Estadinho, na página 11 (ou então o que foi publicado na edição do sábado passado, também na página 11).

O Professor Sassá é um arte-educador que colabora com o Estadinho desde março e, todo sábado, propõe uma atividade diferente. Nas nossas páginas, ele já ensinou a fazer pufe de garrafa pet, monstro que solta bolhas, vaso antidengue, carrinho de papel higiênico, palhaço bate-lata, pegada de dinossauro e uma porção de objetos-brinquedos divertidos. Quer conhecer melhor o trabalho dele? Clique aqui.