Todo aniversário merece ser comemorado, certo? É por isso que o Estadinho vai fazer uma grande festa amanhã (dia 24) para comemorar os seus 25 anos!

A exposição Estadinho – 25 anos abre amanhã no MuBA (Museu Belas Artes), em São Paulo, com contações de histórias, oficinas, bate-papo com o ilustrador Mauricio de Sousa, varal de desenhos (você pode deixar o seu lá!), fotos do nosso parque gráfico, capas antigas e exposição de ilustrações exclusivas feitas por convidados. Tem Ziraldo, Suppa, Mariana Zanetti, Gonzálo Cárcamo, muita gente bacana que já fez arte nas páginas do Estadinho!

A exposição fica em cartaz até o dia 2 de março. Você não vai perder, não é? Clique aqui para ver o nosso convite.

Programação de abertura:

11 h – Contações de história com Andi Rubenstein

14 h – Contação de história com Kiara Terra

15h30 – Oficina artística de jornal com Lu Motta e Ana Basaglia

17 h – Bate-pop com o ilustrador Mauricio de Sousa, a editora do Estadinho, Aryane Cararo, e a gerente de sistema de bibliotecas Belas Artes, Leila Rabello, sobre o desafio e o prazer de escrever para crianças.

Museu Belas Artes de São Paulo (muBA) – Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo. Grátis.

Telefone: (11) 5576-5771