O segundo Circuito Estadinho acontece neste sábado, dia 12, às 16 h. Como é Dia dos Namorados, a atriz Kelly Orasi vai contar até uma história em que a princesa precisa escolher entre três namorados (o legal é que você pode dar palpite!). Mas a apresentação, que será na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia, vai ter muito mais contos. A Kelly fala um pouquinho sobre isso aí embaixo.

Ah, só para lembrar: a cada sábado, o Estadinho estará em uma das lojas da livraria Cultura com uma atividade diferente. Amanhã, é contação de histórias. Mas na semana que vem (dia 19), vai ter oficina de arte com o Professor Sassá. Prepare-se!

Kelly, que história é essa de a princesa ter três namorados? Todo mundo vai poder dar palpite?

É uma história bastante interativa. O próprio público vira personagem e ela tem um final surpreendente (risos)

No que o público ajuda?

Eles são personagens e conselheiros da princesa.

Qual foi o conselho mais engraçado que já deram?

Ah, que ela deveria se casar com os três príncipes.

Mas você também vai contar uma lenda indígena, não vai?

Vou, é uma adaptação minha para o Macunaíma. Eu falo mais da lenda indígena original que inspirou o Mário de Andrade a escrever o livro Macunaíma. Na verdade, é uma celebração de uma das características do brasileiro, de saber lidar com as situações. O Macunaíma, por exemplo, pode se transformar em várias coisas. O brasileiro também tem esse dom, essa ginga para se adaptar às diferentes situações. E essa também é uma história de busca pela maturidade. O Macunaíma apronta, é levado, é preguiçoso, mas chega uma hora em que ele se vê sozinho no mato e tem de sair daquela situação, tem de crescer a qualquer custo.

Então tem aventura no meio…

É, ele até encontra o Curupira e consegue se livrar das garras dele, de um jeitinho bem malandro.