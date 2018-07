É dos Grimm. Mas parece do nosso sertão

(Por Aryane Cararo)

Na galinha dos ovos de ouro é possível que já tenha ouvido falar. Mas, e no ganso com penas de ouro que era do João Bobo? Esse conto dos alemães Irmãos Grimm não é tão conhecido como o outro e esse é um dos motivos para gostar de João Bocó e o Ganso de Ouro. O outro é que esta obra foi recontada pelo cearense Arievaldo Viana todinha em cordel, o que torna a leitura saborosa de um jeito diferente. E tem também ilustrações muito nordestinas no trabalho de Jô Oliveira. Vale a pena ler essa versão. Não dá nem para acreditar que esse conto, de um João nada esperto, mas muito sortudo e de bom coração, veio lá da Alemanha e há tanto tempo atrás (começo do século 19). Parece rima e história que está acontecendo agorinha mesmo, em algum lugar do sertão.

João Bocó e o Ganso de Ouro. Texto: Arievaldo Viana. Ilustrações: Jô Oliveira. Globinho, R$ 34.