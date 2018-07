Na foto, Giba Pedroza e Renata Mattar

Hoje é dia de ouvir histórias de brinquedos que ganham vida! É que Giba Pedroza se apresenta no Circuito Estadinho e vai falar de contos do dinamarquês Hans Christian Andersen. Neles, os personagens principais são brinquedos e foram criados cerca de 200 anos atrás! Entre as histórias que Giba vai contar estão O Soldadinho de Chumbo, O Guardador de Porcos, Os Namorados e muitas outras.

O contador de histórias também vai desafiar quem for ao Circuito, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, às 16 horas, com vários trava-línguas. Leve seu pai: vai ser divertido vê-lo enrolando a língua. E será que você consegue falar tudo sem errar? Apareça lá para tentar!

Circuito Estadinho: Histórias de Andersen com Giba Pedroza. Domingo (dia 18), às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes, São Paulo). Grátis.