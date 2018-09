Às 16 h de hoje você tem um encontro marcado com a gente: começa o Circuito Estadinho! A primeira apresentação é da contadora de histórias Ana Luísa Lacombe, sobre Festa Junina. Mas a cada sábado vai ter uma atividade diferente numa das lojas da livraria Cultura.

A contação de hoje acontece na livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777), em São Paulo. Vai ser muito divertido, não perca! Além de contar lendas e simpatias, a Ana vai cantar músicas de São João. A gente bateu um papo com ela, que está lá embaixo.

E você já pode ir se preparando: sábado que vem, dia 12, quem vai contar histórias é a Kelly Orasi. Ela vai falar sobre o sapo festeiro, o Macunaíma e até uma princesa bem indecisa, que tem três namorados! Com quem ela vai ficar? Anote na agenda e se programe: dia 12, às 16h, na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia (R. Turiassu, 2.100, Perdizes).

Quem contava histórias para você?

Minha mãe aprendeu com a bisavó dela e contava muita história para a gente. Ela também leu Monteiro Lobato inteiro para mim, quando eu era pequena.

Que história você mais gostava?

É um conto de Natal: o anjinho que tinha medo do escuro. Um dia, a dona Anja, que cuidava dos anjinhos, dá uma lanterninha para ele. Mas todos os anjos ficam com inveja, todo mundo quer uma lanterninha. Então, ela dá lanternas para todo mundo e assim aparecem as estrelas no céu. No dia em que o menino Jesus nasceu, o anjinho foi lá e deu a lanterninha para ele. Alguém perguntou: “Você não vai ficar com medo do escuro?” E o anjinho respondeu: “Mas ele é tão pequenininho, precisa mais do que eu”. Daí a Maria pendura a lanterninha no alto da gruta e ela vai crescendo, crescendo até que vai lá para o céu e vira a estrela de Belém.

