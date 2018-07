É papel, mas parece tablet

(Por Aryane Cararo)

Hervé Tullet é um francês que fez um livro em papel que até parece um tablet. Ou imita um. Ou brinca com um. Falamos sobre ele em abril do ano passado (leia aqui). Por que estamos falando dele de novo? Porque não tem como não lembrar de seu trabalho ao abrir o livro Bichano, de Tino Freitas. E mesmo porque Tino dedica o livro exatamente ao francês. Publicado no ano passado, esse livro ficou na nossa pilha de sugestões para entrar no blog do Estadinho e, lendo agora com mais calma, vemos que ele realmente merecia estar aqui, porque é muito legal.

Mais do que uma leitura, é uma brincadeira. E uma forma diferente de olhar para o papel, de pensar a leitura e de ver os próprios tablets. E de pensar na ilustração, que é toda feita com elementos geométricos.

Tudo começa com uma linha preta grossa atravessando a página na horizontal. E uma instrução: “Para acordar esta história, deite o livro para a esquerda e vire a página”. Com um carinho na página, surge um círculo azul. Outro carinho e agora são duas bolas azuis. As instruções não param: “Perfeito! Toque bem no meio de cada círculo!” E ao virar a página, não é que há um círculo menor dentro de cada círculo maior? É mais ou menos como funcionam os tablets, concorda? Então, Tino pede para você inclinar o livro para um lado. E lá vão as bolinhas para o lado que você inclinou. Depois, para o outro. E assim, de toque em toque, balançando o livro para lá e para cá, a ilustração vai ganhando forma e se transformando em um bichano. Até parece que é você que está fazendo tudo isso e criando o gato. E é mesmo, não é?

Se você não tivesse aberto o livro e virado página por página, ele ficaria para sempre aprisionado dentro da obra, sem vida. Um livro para ler com os dedos e com a imaginação!

Bichano. Autor: Tino Freitas. Editora Callis, R$ 39,90