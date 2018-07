Você já sabe que o Estadinho fez 25 anos, certo? Para comemorar, além da exposição no muBA (clique aqui para ver o convite), o Estadinho ganhou uma edição cheia de história. Nela você descobre como ele começou, como as coisas funcionavam antigamente, vê capas antigas. Tem muita coisa legal. Para acessar é só clicar nas páginas abaixo.

Como você viu na nossa reportagem de capa, alguns de nossos leitores soltaram a imaginação para imaginar como será o Estadinho daqui a 25 anos. Por aqui a brincadeira continua. A Giulia Bueno Godoy, 11 anos já deu sua ideia, Hannah Benone, de 10 anos, também.

Hannah Benone, 10 anos

“Eu gostaria que daqui a 25 anos o Estadinho tivesse mais páginas e pedisse mais coisas para os seus leitores. Também gostaria de ver mais uma seção de quadrinhos, com colaboração dos leitores. No futuro eu imagino um Estadinho bem colorido e tecnológico, como se fossem páginas virtuais com uma voz que le tudo para a criança. Teria até óculos 3D!”.

Giulia Bueno Godoy, 11 anos

“Acho que vai ter desenhos, coisas para criança. E vai continuar no papel. Talvez o jornal venha com brinquedos e filmes”

