É só o começo

(Por Aryane Cararo)

“O começo é sempre o lugar onde a gente está quando encontra uma coisa importante. O começo é naquele instante.”

Esta é uma frase do livro Hocus Pocus – Um Pai de Presente, em que Kiara Terra conta uma história baseada na vida da ilustradora Ionit Zilberman, e dela própria. Há começos na maternidade, quando os pais recebem o bebê com fotos e lembrancinhas. Mas há outros começos, como o da menina da história, que conheceu seu pai quando já era menina um pouco crescida. Na verdade, o pai escolheu a mãe e ela veio junto.

Eles foram aprendendo a ser pai e filha um pouquinho a cada dia, como quem aprende a andar de bicicleta. Um dia, o pai mostrou uma máquina mágica, de foto instantânea. Disse que servia para guardar coisas especiais. A primeira coisa especial que a menina guardou foi o próprio pai, num lindo retrato com cores que apareciam devagarzinho até tomar forma. O pai dizia que era preciso falar as palavras mágicas para a imagem aparecer: Hocus Pocus! E com essas palavras mágicas ela aprendeu não só a fotografar, como desenhar as coisas importantes que ela via ou que estavam na sua cabeça.

Linda história, não é? E a Kiara, que é contadora de histórias das boas, conta tudo de um jeito tão gostoso que não dá para parar de ler. Ainda mais que a Ionit, que faz sempre desenhos tão lindos, ilustrou. Um livro sensível, para apertar contra o peito, e depois sair correndo dar um abraço naqueles que fazem parte do seu começo. Qualquer que seja o seu começo ou quantos começos você tenha.

Hocus Pocus – Um Pai de Presente. Autoras: Kiara Terra e Ionit Zilberman. Companhia das Letrinhas, R$ 31,50.