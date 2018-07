É tupituguês

(Por Aryane Cararo)

Que palavra maluca é esta? Tupituguês é uma mistura de tupi, um língua indígena, com português. Quem fala isso? Todos nós! É que muitas palavras indígenas foram absorvidas pela língua portuguesa e hoje as pronunciamos sem nem desconfiar. Por isso, no livro O Mundo de Tainá, Uma Aventura em Tupituguês, a indiazinha Tainá (aquela do filme) conta o significado de muitas palavras em tupi e algumas curiosidades sobre elas. O livro tem também muitas lendas, como a do Curupira, do Caipora, da Flecha-cobra, do guaraná, do Muiraquitã… e algumas brincadeiras. É bem divertido e muito curioso!

Você sabia, por exemplo, que “sapeca” vem do tupi sapeg e significa “tostar ao fogo”? Quando dizem que uma criança é sapeca é porque ela é bem atiçada como o fogo, explica Tainá. E é por isso que o verbo “sapecar” quer dizer fazer uma coisa bem rápida. Gostou?

Quer tentar identificar algumas palavras? Relacione os nomes aos seus significados!

1) Abacaxi

2) Açaí

3) Bambu

4) Cupuaçu

5) Goiaba

6) Pipoca

A) Só a casca

B) Ajuntamento de caroços

C) Fruta que chora

D) Fruta cheirosa

E) A pele que dá estalos

F) Fruta grande

E fique esperto que Tainá logo, logo estará nas telinhas de novo. No dia 8 de fevereiro, estreia o filme Tainá – A Origem. O Estadinho conta mais em breve!

O Mundo de Tainá, Uma Aventura em Tupituguês. Texto: Cláudia Levay. Ilustrações: Isabel de Paiva. Companhia das Letrinhas, R$ 29,50.

Respostas: 1 – D, 2 – C, 3 – A, 4 – F, 5 – B, 6 – E