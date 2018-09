Ela cuida do meio ambiente

Os adultos vivem dizendo que é preciso usar filtro solar, mas muitas vezes nem explicam o porquê. Com a australiana Parrys Raines foi diferente. Ela odiava melecar a pele com o creme. E bastou sua mãe dizer que ele é feito para proteger dos raios solares ruins, por causa do buraco aberto na camada de ozônio, para ela se interessar e se transformar em especialista no assunto.

Na época, Parrys tinha apenas 6 anos. Aos 10, produziu seu primeiro vídeo, que ensinava as crianças a cuidar da natureza. Hoje, ela tem dois blogs e atende por “Garota Atmosfera”.

Aos 15 anos, ela coleciona títulos como “defensora do meio ambiente” e é sempre chamada para falar sobre o planeta em vários países. Também comanda eventos e projetos como gente grande. E assim faz com que o mundo das pessoas que a rodeiam seja melhor. Seu discurso continua sendo feito especialmente para crianças. Foi por isso que o Estadinho quis bater um papo com ela.

Aqui, em forma de dicas fáceis, ela preparou uma espécie de check-list que ensina você a ser mais legal com o planeta. Sabe por que ela acredita que as crianças são as melhores pessoas para isso? “Elas são curiosas e a curiosidade sempre leva a uma mudança. Por isso quis aprender e ensinar ”, diz. E você? É curioso o suficiente? Aproveite e conte aqui para a gente o que você faz para melhorar o mundo.

Saiba mais sobre a Climate Girl.