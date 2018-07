Eles estão por toda parte

Ninguém tem certeza se há vida inteligente em outros planetas. Mas uma coisa é certa: os alienígenas estão sempre nas telas do cinema. No último dia 12, estreou Super 8, produzido por Steven Spielberg, um cineasta famoso por seus filmes de aventura (e de alienígenas). Spielberg também é o produtor de MIB, Homens de Preto, e diretor de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Indiana Jones, ET – O Extraterrestre (você pode ler sobre esses filmes abaixo), Jurassic Park e muitos outros. Mas o alienígena de Super 8 ficou sozinho no cinema só por uma semana. Ontem (dia 19), estreou Lanterna Verde, que trouxe mais um monte de ETs para as telonas!

E na vida real? Você acredita que ETs existem? Acha possível que, enquanto você lê esse post, alienígenas estejam voando em suas naves espaciais? Se você leu o Estadinho de hoje (dia 20), já sabe o que os especialistas que conversaram conosco pensam sobre os ETs, mas aproveite o post para saber mais sobre esses seres. Se você ainda não leu a nova edição, clique nos links abaixo para conferir a matéria. Quando terminar, continue por aqui para saber mais sobre os filmes de ETs e sobre os casos mais famosos de “aparições” de alienígenas.

As perguntas sobre a existência de seres extraterrestres nunca foram esclarecidas. Muita gente diz que já viu óvnis (objetos voadores não identificados) no céu: luzes estranhas, que se movem muito rápido e fazem um barulho esquisito. Porém, ninguém nunca conseguiu comprovar que eram naves espaciais. Para os especialistas, as pessoas podem ter visto fenômenos naturais raros, ficaram assustadas e logo pensaram que eram ETs.

O boneco do ET de Varginha é uma réplica, para tentar reproduzir o que as meninas viram. Foto: Paulo Pinto/AE

Há casos de extraterrestres que ficaram famosos. Um deles é o ET de Varginha, que aconteceu em Varginha (uma cidade no sul de Minas Gerais) e foi estudado pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues, que conversou com o Estadinho na matéria impressa.

Terreno onde o suposto “alienígena” foi visto. Foto: Sergio Castro/AE

No dia 20 de janeiro de 1996, três meninas disseram que ficaram cara a cara com um alienígena, que estava abaixado em um terreno baldio (um lugar sem construção nenhuma, cheio de mato). O depoimento delas chamou a atenção de alguns ufólogos, que disseram que a polícia militar, o Exército e o corpo de bombeiros tinham capturado e escondido o alienígena. As autoridades afirmaram que isso não era verdade, que não havia ET nenhum ali. As pessoas discutiram um tempão sobre isso e a cidade de Varginha ficou famosa.

Só no ano passado (14 anos depois de as meninas terem relatado o encontro com o ET) é que a investigação oficial (feita pela Justiça) foi divulgada. Nela, há depoimentos de muitos policiais, soldados do Exército e bombeiros que estavam envolvidos no caso. A investigação deixa claro que nunca houve captura de nenhum ET. O relatório da investigação também mostra que as meninas não viram nenhum alienígena: o ser que elas viram na verdade era um homem! Ele morava em frente ao terreno e costumava mesmo ficar abaixado, pegando coisas do chão.

Apesar de a investigação mostrar que nenhum ET esteve em Varginha, os ufólogos continuam analisando o caso, pois dizem que não podem descartar os depoimentos das garotas e de outros moradores da cidade, que dizem ter visto luzes no céu naquele dia.

Área 51

Outro caso famoso é o da Área 51, que é uma base militar em Nevada, nos Estados Unidos. Nesse lugar, o governo americano faz testes secretos em novas aeronaves militares. Para proteger os aviões (e mantê-los em segredo), ninguém (ninguém mesmo!) pode entrar na Área 51. Aliás, o governo americano negou a existência desse lugar até a década de 1990, de tão secreto que ele é!

Como ninguém nunca viu o que há dentro da Área 51, logo começaram a surgir histórias. Muita gente diz que todas as naves e alienígenas que caem na Terra são levados para essa base secreta, onde são estudados. O boato mais famoso é que um ET teria caído na cidade de Roswell, Novo México, e levado para a base militar.

O Fantástico mostrou cientistas analisando o “ET de Roswell”. Algum tempo depois, foi comprovado que o alienígena era um boneco. Foto: Reprodução.

A Área 51 é tão misteriosa e famosa que até aparece em filmes, como Independence Day e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (os trailers desses filmes estão abaixo). Apesar de todo o mistério, os ufólogos Milton Frank Jr. e Ubirajara Rodrigues estão convencidos de que a Área 51 é apenas uma base militar para testes de aeronaves.

Ninguém conseguiu confirmar a existência de ETs, nem mesmo nesses dois casos famosos. É, parece que não foi dessa vez que vamos arranjar “amigos verdes”. Mas, de certa forma, os alienígenas sempre estiveram no nosso planeta; afinal, eles são as estrelas de muitos filmes! O trailer de Lanterna Verde e de Super 8 está logo aqui embaixo. Na matéria do Estadinho, também indicamos outros dez filmes de ETs que vale a pena alugar para ver. Colocamos a sinopse e o trailer de cada um no blog, para que você decida qual quer ver primeiro. Divirta-se!

Trailer de Lanterna Verde:

Trailer de Super 8:

Contatos Imediatos de Terceiro Grau

Foto: Divulgação

Contatos Imediatos do Terceiro Grau é dirigido por Steven Spielberg e é bem antigo: foi lançado em 1977! O filme conta a história de Roy, um eletricista que vê um óvni. Assustado, ele se apressa para contar a todos o que viu, mas ninguém acredita nele. Roy decide, então, investigar o óvni para provar a todos que está dizendo a verdade.

Aí vai uma dica: só de ler o título do filme, já sabemos que existe um contato de terceiro grau. Você sabe o que é isso? Contato de terceiro grau é quando ficamos cara a cara com um alienígena! Então, pode se preparar para ver algumas criaturas estranhas no filme! Infelizmente, não há trailers do filme na internet. Mas vale a pena alugar o DVD!

Star Wars

Star Wars: Episódio 3, A Vingança dos Sith. Foto: Divulgação

Star Wars (Guerra nas Estrelas, em português) é uma série de seis filmes, todos dirigidos por George Lucas. Ele disse que escreveu as seis histórias antes de lançar qualquer filme. Mas primeiro decidiu lançar só três episódios (começando pelo capítulo quatro; que confusão!): Star Wars: Episódio 4, Uma Nova Esperança (lançado em 1977); Star Wars: Episódio 5, O Império Contra-ataca (1980); Star Wars: Episódio 6, O Retorno de Jedi (1983). Esses três filmes contam a história de Luke Skywalker: um jovem que descobre que é um Jedi (um soldado muito poderoso). Ele tem a missão de derrotar o malvado Darth Vader e trazer a paz para a galáxia.

Depois de um tempão, George Lucas resolveu gravar e lançar os outros três episódios: Star Wars: Episódio 1, A Ameaça Fantasma (lançado em 1999); Star Wars: Episódio 2, O Ataque dos Clones (2002); Star Wars: Episódio 3, A Vingança dos Sith (2005). Esses três capítulos contam a história de Anakin Skywalker, o pai do Luke, para mostrar como ele vira um cavaleiro Jedi e no que ele se transforma depois (nós não vamos contar!). Quer uma dica valiosa? Comece assistindo o episódio um, A Ameaça Fantasma.

Em setembro, a saga vai ser lançada em DVD com a tecnologia Blu-Ray, que faz com que as imagens e o som fiquem muito melhores. No vídeo de lançamento do DVD, tem trechos de todos os filmes.



Depois de assistir a todos os filmes, vale a pena ver Star Wars: The Clone Wars, uma animação de computador lançada em 2008, dirigida por Dave Filoni. O filme é uma aventura que Anakin viveu depois do Episódio 2, O Ataque dos Clones.

Star Wars: The Clone Wars. Foto: Divulgação

ET, O Extraterrestre

Foto: Reprodução

ET, O Extraterrestre (lançado em 1982) é outro filme dirigido pelo Spielberg. E foi muito importante: ele marcou época por causa dos efeitos especiais, que eram ótimos na década de 1980. O filme também bateu o recorde de bilheteria, ou seja, foi a história que mais atraiu público para o cinema. ET manteve esse recorde até 1993, quando foi ultrapassado por Jurassic Park (também dirigido pelo Spielberg).

O filme conta a história de Elliot, um menino que vive com a mãe e os irmãos em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Uma noite, Elliot escuta um barulho muito estranho na sua garagem. Apesar de assustado, ele decide verificar o que causou o som tão estranho e… encontra um alienígena! Elliot descobre que o ET, na verdade, é muito bonzinho e caiu na Terra por acidente. Ele decide ajudá-lo a voltar para o seu planeta. Mas não vai ser nada fácil, porque Elliot também precisa esconder ET do governo, que quer fazer experiências no alienígena.

Independence Day

Foto: Divulgação

Os alienígenas de Independence Day (que significa Dia da Independência, em português) não são tão bonzinhos como o ET do Spielberg! Eles chegam ao nosso planeta com muitas naves e começam a atacar as principais cidades da Terra. As naves têm tecnologia muito mais avançada do que a nossa e, por isso, é difícil derrotá-las. O presidente dos Estados Unidos une forças com um piloto de aviões e um cientista para conseguir derrotar os extraterrestres. Prepare-se para ver muitas explosões! O trailer abaixo está em inglês, mas as imagens são de arrepiar.

MIB, Homes de Preto

Foto: Reprodução

Homens de Preto é um filme muito engraçado. Foi lançado em 1997 e é produzido pelo Spielberg (aí está ele de novo!). James é um policial que se depara com uma coisa muito esquisita: quando persegue um bandido, repara que o criminoso corre muito e consegue pular muito alto. Nem parecia… humano. A suspeita de que extraterrestres existem se confirma quando James é chamado para fazer parte de uma agência supersecreta, que cuida dos alienígenas que chegam à Terra (e os mantêm escondidos da sociedade). James (conhecido como agente J) precisa vestir terno e usar armas bem estranhas. Ele se junta ao agente K para solucionar um mistério que envolve alienígenas e baratas. Eca!

O primeiro filme fez tanto sucesso que, em 2002, foi lançado MIB, Homens de Preto 2. Mas assista ao primeiro antes, senão é difícil entender o segundo. No ano que vem, chega aos cinemas MIB, Homens de Preto 3.

Planeta do Tesouro

Foto: Divulgação

Planeta do Tesouro é um desenho da Disney, lançado em 2002. O filme é adaptado do livro A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, e conta a história de Jim Hawkis, um menino que decide se juntar à tripulação de uma nave espacial (que parece um navio que voa). Jim vive muitas aventuras com robôs e alienígenas. Mas tudo começa a ficar mais sério quando o garoto suspeita que John Silver, seu melhor amigo, pode ser um traidor.

Sinais

Atenção: o filme é só para quem é corajoso! Assim como em Independence Day, os alienígenas de Sinais são maus. O pastor Graham começa a suspeitar que há ETs por perto quando sinais enormes (e muito esquisitos) aparecem na sua plantação de milho. Depois disso, seus cachorros também começam a ter um comportamento muito estranho.

Junto com seu irmão e seus dois filhos, o pastor Graham precisa descobrir como se defender desses alienígenas. Não se esqueça de pedir permissão aos seus pais para assistir ao filme!

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Foto: David James/Divulgação

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é o quarto filme da série, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 2008. Você não precisa assistir aos três primeiros antes de ver esse; dá para entender tudo direitinho. Indiana Jones é um professor de universidade que, nas horas vagas, também é um aventureiro! Ele está sempre se metendo em templos históricos cheio de armadilhas.

Essa aventura de Indiana começa em um lugar muito misterioso: a Área 51! Parece que o governo esconde uma caixa muito valiosa ali e os russos querem pegá-la. Indiana viaja com o garoto Mutt (filho de uma velha amiga) até a América do Sul para solucionar esse mistério.

Planeta 51

Foto: Reprodução

Planeta 51 é uma animação divertida, que conta a história de Lem, um garoto ET que vive em um planeta que se parece bastante com a Terra. A vida de Lem muda quando um astronauta, o Capitão Charles, pousa sua nave bem na casa dele! O filme é muito interessante porque há uma inversão de papéis: o alienígena, nesse caso, é o humano Charles, que está em um planeta estranho. Lem precisa protegê-lo do exército de seu planeta, que quer capturar o “ET” Charles.

Monstros Vs. Alienígenas

Foto: Reprodução

Nesse filme, o planeta Terra também está sendo atacado por alienígenas. Sem saber como combatê-los, o governo resolve pedir ajuda a um grupo de monstros! A personagem principal é Susan, uma garota que foi atingida por um meteoro e ficou gigante. Ela foi capturada pelos militares e viveu um tempo no quartel general. Mas, agora, terá de tomar coragem e enfrentar alienígenas.

Por Luiza Wolf