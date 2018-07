Eles trabalham, você se diverte!

(Por Natália Mazzoni)

Essa semana o Estadinho resolveu te levar para os bastidores de um parque de diversões. Afinal, todo mundo (adultos e também crianças), gosta de brincar nesse mundo mágico. Mas, você já parou para pensar em como tudo funciona? Desde a montanha-russa até as comidinhas do lanche no final da tarde? O Estadinho visitou o Hopi Hari, um parque bem bacana, e mostra para você. Se ainda não leu, é só clicar. Depois, volte aqui e veja mais curiosidades.

Página 1

Página 2

Página 3

Quando a gente pensa em parque de diversões, logo vem a imagem de uma roda-gigante na nossa cabeça, não é? Existem duas rodas-gigantes e gigantes mesmo no mundo. Uma delas é a London Eye, de 135 metros de altura, que fica em Londres, na Inglaterra. Inaugurada em 1999, ela serve como um centro de observação da cidade e é um dos pontos turisticos mais frequentados de Londres.

A Singapore Flyer, de 165 metros fica em Cingapura. Inaugurada em 2008, ela tirou o posto de roda-gigante mais alta do mundo da London Eye.

Você classificou o medo que sentiria nas montanhas-russas mais radicais do mundo que mostramos no Estadinho? Ou ficou na dúvida? Colocamos vídeos feitos por corajosos que se aventuraram nelas para dar uma ajudinha. Antes de clicar, se prepare! Mesmo sentadinho na sua cadeira, vai dar um friozinho na barriga.

Takabisha, do parque Fuji-Q High Land em Fujioshida, Japão.



Steel Dragon 2000, do parqeu Nagashima Spa Land, em Nagashima, no Japão.



Formula Rossa, do parque Ferrari World, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.



Quem tem coragem? Comente!