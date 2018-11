Em clima natalino

Coisa gostosa é entrar no clima de Natal. Enfeitar a casa, ajudar a mamãe a decorar a árvore e até a pendurar a guirlanda. Escrever para o Papai Noel, depois esperar ansiosamente pelo presente no dia 25. E torcer para vir aquilo tudo que você pediu. Se você gosta bastante de viver esse espírito natalino, tem alguns livros que dão uma pitadinha especial nesse clima gostoso. Veja algumas sugestões que acabaram que ir para as livrarias:

O carteiro está cheio de trabalho: chegou a época de Natal e tem tanta carta para entregar. A menina de cachinhos dourados envia um postal para os três ursinhos. A Chapeuzinho Vermelho recebe um jogo do Lobo Mau (que jura ser bonzinho agora). O Humpty-Dumpty ganha um quebra-cabeças. A Padaria Bom Pão manda um livrinho cheio de brincadeiras para o Homem-Biscoito. E só para o Papai Noel, são mais de mil cartinhas. Ufa! Mas e como é o Natal do carteiro? Descubra neste livro que tem várias brincadeiras “acopladas”.

Título: O Natal do Carteiro

Autores: Janet & Allan Ahlberg

Tradução: Eduardo Brandão

Editora: Companhia das Letrinhas

Páginas: 36

Quanto: R$ 42

A bruxinha Nita está atrasada para enfeitar sua árvore de Natal. Sem enfeitiçar de luz sua árvore e sem fazer os bolinhos, ela teme que a Bruxa Noel não deixe um presente. Mas toda vez em que ela tenta cumprir com suas tarefas, toc-toc-toc, alguém bate na porta. Vai dar tempo de preparar a casa? Com belas ilustrações e aba que revela surpresas, o livro mostra como é diferente o Natal de uma bruxinha.

Título: O Natal da Bruxinha

Texto e ilustrações: Lieve Baeten

Tradução: José Feres SabinoEduardo Brandão

Editora: Brinque-Book

Páginas: 28

Quanto: R$ 31,80

Puxa, é véspera de Natal e Papai Noel não consegue encontrar uma carta muito especial! É a última que falta. Ele está tão preocupado… Mas o menor dos ratinhos que o ajudam na fábrica de brinquedos se prontifica a procurar por todos os cantinhos. Ele acha a do Polvo Olavo, que queria ganhar muitas meias. Depois, encontra a do Urso Hugo, que pediu um urso de pelúcia, e a da Elefanta Elena, que desejou um tutu de balé. Todas aquelas já haviam sido lidas. Por sorte, Papai Noel encontra a cartinha. Sabe de quem era? Do próprio ratinho! Ele queria voar. O que Noel vai inventar de presente?

Título: Uma Carta Especial para Papai Noel

Texto e ilustrações: Josephine Collins e Gail Yerrill

Editora: Zastras

Páginas: 18

Quanto: R$ 44