(Por Aryane Cararo)

Imagine que você vai precisar colocar aparelho nos dentes. E está preocupado pensando como seus colegas vão receber a novidade, se alguém vai rir de você. Então, alguém tem uma ideia genial: basta colocar um aviso colado dizendo “Fulano em conserto. Favor não chatear”. E você vai embora contente. É claro que não ia dar muito certo. Mas você tem de concordar que a ideia é engraçada, não é?

Foi assim que o pato conseguiu se livrar do seu problema no livro Ave em Conserto, no texto divertido de Mirna Pinsky, com lindas ilustrações e colagens de Ana Terra. Ele nadava tranquilo quando bateu no barco de um pescador e acabou levando uma remada na cabeça. Quebrou a asa e o coitado não conseguia mais nadar. Foi assim que ele começou a balançar ao sabor das ondas. E foi assim que Luciana e Oren o viram. Para resolver o problema, Luciana trouxe um parafuso para consertar. Mas o pato ficou com vergonha. O que os outros patos iriam dizer dele? E, por ideia de Luciana, ele saiu dali todo faceiro com este aviso colado na asa: “Ave em conserto. Favor não chatear”.

O que aconteceu depois a gente não sabe. Mas que o pato ficou feliz, ficou. E a gente fica aqui torcendo para que ninguém tenha rido do parafuso dele.

Ave em Conserto. Texto: Mirna Pinsky. Ilustrações: Ana Terra. Editora Formato, R$ 33,90.