Era número, virou desenho

(Fotos: Aryane Cararo/AE)

No começo, era só um número 9 e um 8. Mas aí o ilustrador José Carlos Lollo decidiu unir os dois e, bem juntinhos, foi feita a mágica: eles viraram o desenho de uma flor. Aliás, só o 9 já podia ser uma, não é? Pois foi olhando para os números e tentando pensar em desenhos que se desenrolou o último Circuito Estadinho, no sábado, dia 18, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping.

O Lollo foi lá com a proposta de ensinar a transformar elementos matemáticos em desenhos. Afinal, os números são formas, não é mesmo? E mesmo quem ainda não aprendeu matemática direito ficou ali curioso vendo uma coisa virar a outra.

O ilustrador ensinou várias combinações. Foram tantas que até as letras foram convocadas para se transformarem em desenhos. E logo o Lollo, que estava ensinando, passou para o outro lado e aprendeu com a Sarah Simões Klein, 11 anos, e com a Larissa Risério Fernandes, de 10 anos, a fazer um pirata e um porquinho. Elas foram até a lousa e desenharam para todo mundo aprender também. Veja um pouco mais como foi o Circuito:

“Aprendi a fazer esse pirata na internet. Tem emoticon que faz com letra”, conta a Sarah. Por isso, foi fácil para ela ver os números e as letras e pensar no que poderiam formar. Mas ela gostou bastante de ter visto outros “truques”.





Gabrielli Amaral de Lima Rodrigues, de 11 anos, entrou logo na brincadeira. Com algumas letras O, de tamanhos variados, dois Js e dois Cs, ela fez um cachorro. Ao lado, usando só o número 3 e a letra L, desenhou uma árvore. Ela já tinha visto algo parecido em um livro. “É fácil desenhar, o difícil é entender o que vai sair”, diz.





Enzo Hideo Inaba Delalande, de 8 anos, adora desenhar. Mas nunca tinha visto algo assim, com números. Ele conta que gostou bastante de como se faz o elefante e a raposa. Só que, na hora de ir para o papel, Enzo fez mesmo o que mais gosta: mangá. Olha só que talento!





“Foi bem interessante. Gostei disso, vou desenhar em casa”, afirma Ana Maria Agelune Abdala, de 8 anos. Durante a atividade, Ana foi bem participativa e quis entender direitinho todos os passos. Achou alguns difíceis e gostou mesmo foi do patinho, que tinha Z, D e 7 no meio. Só que, na hora de desenhar livremente, ela fez um grande coração e o pintou de vermelho. “Vou desenhar um coração para falar de quem eu gosto.” Era para um menino da escola, que parece que também gosta dela. E mesmo que a Ana não tenha pensado nisso, um coração pode ser feito com um 3 (deitado) e a letra V, não é?





W + W + O + M + o + S = porquinho (em laranja). Isso mesmo! Foi usando essa combinação que a Larissa foi para a lousa mostrar para todo mundo como se fazia. Ela nunca tinha pensado em quantas coisas números e letras combinados poderiam formar. Agora, a aula de matemática vai ficar mais divertida? “Vai ser um pouco diferente, porque eu não via nada nos números, só números”, conta ela, que adora desenhar e pintar (ao contrário do irmão, Lucas, de 7 anos, que ficou só de olho na atividade).





Gabriel Franco Borusiewicz, de 10 anos, também nunca tinha visto desenho assim. Gostou e foi o último a parar de desenhar, retocando até a última hora seus peixinhos (usou C e X para formar cada um deles). Ele também acha que a aula de matemática, daqui para a frente, vai ser bem melhor.

Já a irmã de Gabriel, a Helena Franco de Paula, de 5 anos, entende pouco de números. Mas tem o mesmo gosto do irmão por lápis, giz e outros materiais artísticos. Então, fez o que sabe fazer de melhor: desenhou o Lollo e deu sua obra para ele. Helena, diz sua mãe, é assim mesmo: toda vez que faz uma amizade (e ela adora fazer amigos), desenha a pessoa e dá a surpresa de presente. Nós adoramos a ideia, Helena!





Ah, não deu para ver direito? Tudo bem, a gente coloca um detalhe maior aí embaixo.

Até o próximo Circuito Estadinho, pessoal! Por causa do feriado, ele vai acontecer só no dia 2/7, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas. Apareça para ouvir a Andi Rubenstein contar várias histórias.