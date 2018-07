Era uma vez um conto diferente

Como os contos de fadas vêm da tradição oral, cada um tinha um jeito de contá-los. Isso fez com que as histórias tivessem várias versões. A da Cinderela, por exemplo, tem mais de 400!

Vamos ver aqui algumas diferenças entre os contos:

1) No começo, a Chapeuzinho Vermelho não era salva pelo lenhador. Depois de o lobo comer a vovó e comer a Chapeuzinho, a história terminava. A ideia era dizer que desobedecer aos pais não é legal.

2) A Cinderela não encontrava uma fada madrinha. Era assim: a moça tinha plantado uma árvore no quintal de casa. Esta árvore era regada com as lágrimas de saudades de sua mãe. Quando a árvore estava grande, uma pombinha branca fez seu ninho lá em cima. Era a pombinha que ajudava Cinderela a se vestir para o baile.

3) Pinóquio não recebia a visita da Fada Azul. Na primeira história, ele já era feito de uma madeira encantada, que gritava toda vez que Gepeto lhe dava uma machadada. Foi por isso que o carpinteiro decidiu criar o boneco.