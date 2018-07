(Ilustração: José Carlos Lollo, livro Soltei o Pum na Escola)

(Por Aryane Cararo)

Quem disse que soltar o Pum poderia render tanta diversão? Nem mesmo a escritora Blandina Franco e o ilustrador José Carlos Lollo, casados na vida real, poderiam imaginar. “Ficamos surpresos com tanta gente gostando do nosso Pum”, diz Blandina. Foi tanto o sucesso que o cachorrinho de nome engraçado fez que não dava para deixá-lo solto apenas por um livro (ou no iPad). Por isso, ele surge agora em outra confusão, desta vez, na escola.

Em Soltei o Pum na Escola, cada criança pode levar seu animal de estimação para o colégio. O cachorro Pum até fica sem jeito no começo, mas logo se lambuza no tanque de areia, revira o lixo durante a aula de geografia e faz um monte de barulho e confusão. Vai parar na sala da diretora. Só mesmo a dona Liniz, a professora, para reclamar do Pum, porque ninguém mais reclamou, contam Blandina e Lollo.

“O Pum só trouxe alegria”, diz o casal. Com tanta estripulia, a gente fica esperando pela próxima vez em que o Pum vai escapar, porque é sempre muito engraçada a leitura. Impossível não rir com os trocadilhos e as piadinhas (e a brincadeira não ficou repetitiva neste segundo livro). A pedido do Estadinho, o Lollo até desenhou o melhor amigo do Pum, o Chulé, um gato que gruda no pé do Pum (e que ainda não apareceu nos livros).

O gato Chulé, desenhado pelo Lollo exclusivamente para o Estadinho

Os autores dizem que “não há outro Pum programado” (mas eles até já pensaram em como poderia ser: nas férias). O que sabemos é que quase todos os lugares podem receber a bagunça inesperada do cãozinho. Afinal, “não existe lugar impróprio, até porque, normalmente, o Pum escapa, não é solto”, dizem eles.

Mas o Lollo e a Blandina não sabem apenas soltar o Pum nos livros. Eles já fizeram obras muito sensíveis, como a história do Peixe e a Passarinha (de 2012), e outras bem engraçadas, como Grande, Pequeno (de 2011). Outros livros que eles lançaram em 2012 foram Tem Sempre um Diferente, Dona Zulmira Vai ao Circo, Tem Uma Janela na Minha Boca. E vem muito mais pela frente: Adonis, O Livro dos Tutus, Os Seres Falados, O Menino que Queria Ir…

Soltei o Pum na Escola. Autores: Blandina Franco e José Carlos Lollo. Companhia das Letrinhas, R$ 25.