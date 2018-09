Escolha a pista

Prepare as pernas e tire o tênis do armário. Neste fim de semana, tem duas corridas em São Paulo. Escolha a sua:

Track&Field Looney Tunes Sports Day

Atletinhas: crianças de 4 a 12 anos.

Inscrições: até sábado (dia 23/10), na loja da Track&Field do Center Norte.

Valor: R$ 65.

Kit: com camiseta, número de peito e pulseiras (para os acompanhantes), o kit pode ser retirado na loja, nos dias 22 e 23.

Corrida: domingo (dia 24/10), a partir das 9 horas, no estacionamento do Shopping Lar Center.

Baterias: de 50 a 200 metros, conforme a idade.

Informações: para saber mais clique aqui: sports day

Número de inscrições: 1.000.

Track&Field Kids Run

Atletinhas: crianças de 4 a 10 anos.

Inscrições: até sábado (dia 23/10), na loja Track&Field do Shopping Iguatemi.

Valor: R$120.

Kit: com camiseta, número de peito e pulseiras (para os acompanhantes), o kit pode ser retirado na loja, nos dias 22 e 23.

Corrida: domingo (dia 24), a partir das 9 horas, no 8º andar do estacionamento do Shopping Iguatemi.

Baterias: de 50 a 150 metros, conforme a idade.

Informações: para saber mais clique aqui: kids run

Número de inscrições: 600.

Fique atento:

1 – As inscrições, nas duas corridas, acontecem até a data mencionada ou até completar o número de vagas.

2 – Chegue cedo: há muitas crianças e estacionar pode ser complicado.

3 – Além da corrida, os dois eventos têm várias outras brincadeiras.