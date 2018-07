Para imitar o universo, que é redondo, este livro tem formato circular. E dentro da caixa, suas páginas parecem rodar com tantas inforamações espaciais. Estrelas, planetas da Via Láctea e foguetes funcionam como transportes de uma viagem para um mundo fantástico. Sem contar as principais descobertas sobre a vida em outros planetas.

Título: Espaço

Editora: Caramelo

Páginas: 128

Quanto: R$ 69,90