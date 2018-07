Clique aqui para ampliar

Com um só objeto, você pode brincar de pirata ou fazer de conta que está lutando esgrima, pode fingir que é um cavaleiro num reino durante a Idade Média ou que é um viking conquistando novas terras. Já pensou quanta coisa dá para inventar com uma espada de papel? Gostou? Mãos à obra! As meninas do ateliê Sucatinha de Luxo dão os passos para você não errar na fabricação da sua espada.