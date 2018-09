Especial de férias: de malas prontas

Suas férias começaram ou já vão começar e você não sabe bem o que fazer durante este período? O Estadinho tem a solução! A partir de hoje, todo dia você tem uma dica diferente para aproveitar as férias aqui no blog. E, para começar, vamos viajar um pouquinho?

Escolha as roupas mais confortáveis do seu guarda-roupas e separe. Pegue um par de tênis (pode ser um mais usado), chinelos, um agasalho mais quentinhos e biquínis ou sungas. Neste tempo maluco, fica difícil prever o figurino. Mas o fato é que chegou a hora de programar aquela tão sonhada ida para um acampamento. Sem os pais para pegar no seu pé!!! Ok, não contem que eu escrevi isso, por favor…

Para facilitar a sua escolha, o Estadinho escolheu seis acampamentos temáticos para que você tenha uma ideia da aventura que irá encarar.

Clique aqui para ver os acampamentos.