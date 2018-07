Especial melhores livros do ano

O Estadinho chegou à sua última edição do ano. Mas nós não poderíamos deixar você sozinho até o dia 5 de janeiro (quando voltamos). Neste sábado, você conhece os melhores livros do ano escolhidos por jurados que entendem tudo (e adoram) de literatura infantil. Os primeiros títulos do ranking de cada jurado ganharam brincadeiras, feitas por nós, para você se divertir se não quiser ler. São 50 livros, 20 brincadeiras, e um jeito de dar um presente de Natal para cada leitor. Nos vemos em 2013!

Na galeria abaixo, você vê na íntegra os 50 livros comentados. Depois de acessar, volte aqui e brinque com as páginas do Estadinho abaixo e conheça os nossos jurados.

